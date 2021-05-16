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16 мая 2021, 15:02 1

Председатель Херсонского облсовета извинился за автомобильные пробки в городе в день визита спикеров двух парламентов

16 мая 2021, 15:02 1
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Председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко объяснил причину ограничений дорожного движения в Херсоне, которые вызвали недовольство херсонцев 13 мая.

Об этом Александр Самойленко написал на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Он пояснил, что "это была вынужденная мера в связи с официальным визитом на Херсонщину Спикера Сеймаса Литовской Республики Виктории Чмилите-Нильсен".

Для Украины и Херсонщины в частности, ее визит был чрезвычайно важен. Ведь одним из весомых вопросов для нас является безопасность области и поддержка международных партнеров по вопросам территориальной целостности нашего государства, - написал Самойленко.

В то же время он добавил, что такие дипломатические визиты требуют соответствующих дополнительных мер охраны.

Это регламентирует Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", а госпожа Спикер является высшим должностным лицом Литовской Республики, которая подлежит государственной охране в установленном порядке, - пояснил председатель облсовета.

Кроме этого, он отметил, что председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков во время пребывания в Херсоне в составе кортежа не находился и выехал из Херсонской области после 15:00 13 мая.

Понимаю, что это не вернет ваше потраченное в пробках время. Однако, ограничения дорожного движения были необходимой мерой для обеспечения безопасности Спикера Сеймаса Литовской Республики. Прошу прощения у горожан за потраченное в ожидании время! – написал Самойленко.

Как сообщалось, Разумков со спикером Сейма Литвы посетил КПВВ возле оккупированного Крыма. Во время визита председателя Верховной Рады в Херсоне перекрывали улицы и образовались пробки.

После визита спикер Верховной Рады добирался из Херсона в Киев на автомобиле. Его вертолет оказался неисправным.

облсовет Херсон Дмитрий Разумков Пробки визит

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