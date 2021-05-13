15:58  13 травня
В Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca
12:59  13 травня
В Одесі сталася пожежа в Державному архіві
18:08  13 травня
Війна на Донбасі: бойовики сім разів відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
13 травня 2021, 19:06 1

Спікер Верховної Ради добирається з Херсона до Києва на автомобілі

13 травня 2021, 19:06 1
Читайте также на русском языке
Вертоліт виявився несправним
Вертоліт виявився несправним
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Дмитро Разумков повертається до Києва з робочої поїздки в Херсонську область на автомобілі через несправність вертольота.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews.

У Херсоні при зльоті вертольота, який повинен був доставити Разумкова в столицю, один з датчиків показав, що летіти не можна - техніка несправна. Вертоліт приземлився там же, звідки і злітав, Разумков пересів в автомобіль, і зараз знаходиться на шляху до Києва.

Як повідомлялося, вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні відразу після зльоту. Причина посадки - несправність двигуна.

Дмитро Разумков спікер візит Херсонська область вертоліт авто

Разумков із спікером Сейму Литви відвідав КПВВ біля окупованого Криму
13 травня 2021, 16:34
Президент призначив голів РДА в Херсонській та Хмельницькій областях
29 квітня 2021, 11:04
Після візиту на Херсонщину Зеленський доручив підготувати засідання РНБО
27 квітня 2021, 21:17
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram