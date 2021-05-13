Спікер Верховної Ради добирається з Херсона до Києва на автомобілі

Вертоліт виявився несправним

Вертоліт виявився несправним

Фото з відкритих джерел

Дмитро Разумков повертається до Києва з робочої поїздки в Херсонську область на автомобілі через несправність вертольота.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews.

У Херсоні при зльоті вертольота, який повинен був доставити Разумкова в столицю, один з датчиків показав, що летіти не можна - техніка несправна. Вертоліт приземлився там же, звідки і злітав, Разумков пересів в автомобіль, і зараз знаходиться на шляху до Києва.

Як повідомлялося, вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні відразу після зльоту. Причина посадки - несправність двигуна.