Спікер Верховної Ради добирається з Херсона до Києва на автомобілі
Вертоліт виявився несправним
Вертоліт виявився несправним
Дмитро Разумков повертається до Києва з робочої поїздки в Херсонську область на автомобілі через несправність вертольота.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews.
У Херсоні при зльоті вертольота, який повинен був доставити Разумкова в столицю, один з датчиків показав, що летіти не можна - техніка несправна. Вертоліт приземлився там же, звідки і злітав, Разумков пересів в автомобіль, і зараз знаходиться на шляху до Києва.
Як повідомлялося, вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні відразу після зльоту. Причина посадки - несправність двигуна.
Разумков із спікером Сейму Литви відвідав КПВВ біля окупованого КримуВсі новини »
13 травня 2021, 16:34Президент призначив голів РДА в Херсонській та Хмельницькій областях
29 квітня 2021, 11:04Після візиту на Херсонщину Зеленський доручив підготувати засідання РНБО
27 квітня 2021, 21:17
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція