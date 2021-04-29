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29 квітня 2021, 14:07 789

Разумков прогнозує судові розгляди у зв'язку із заміною голови "Нафтогазу"

29 квітня 2021, 14:07 789
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Спікер вважає, що державне управління має "працювати по-іншому"
Спікер вважає, що державне управління має "працювати по-іншому"
Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує судові розгляди у зв'язку із заміною голови "Нафтогазу".

Про це Разумков сказав на брифінгу в Києві, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Наскільки я пам'ятаю, за законом звільнення здійснює наглядова рада... Наскільки я знаю зі ЗМІ, наглядова рада такого рішення не ухвалювала. Тому можуть бути дискусії у судах, можуть бути позови, - сказав спікер парламенту.

Голова Верховної Ради вважає дивним, що керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв дізнався про те, що його звільнили, з новин.

Я гадаю, що по-іншому має працювати машина під назвою державне управління, і все має відбуватися в рамках закону, - сказав Разумков.

Як повідомлялося, учора Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу".

Згодом "Нафтогаз" відреагував на звільнення Коболєва. В компанії називають це "поверненням до практики ручного управління держпідприємствами".

Дмитро Разумков Андрій Коболєв Нафтогаз звільнення позови

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