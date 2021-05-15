В Україні майже 7 тисяч нових випадків COVID-19
Померли за минулу добу 322 людини
Померли за минулу добу 322 людини
В Україні 14 травня виявили 6 796 нових випадків коронавірусної хвороби. Померли 322 людини.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.
Всього було госпіталізовано 2197 людей. Одужали - понад 17 тисяч українців.
За добу провели 76 496 тестувань (зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).
Нагадаємо, раніше вчені розповіли, коли в Україні очікується новий спалах коронавірусу.
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