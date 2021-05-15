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В Україні майже 7 тисяч нових випадків COVID-19
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15 травня 2021, 10:41 5

В Україні майже 7 тисяч нових випадків COVID-19

15 травня 2021, 10:41 5
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Померли за минулу добу 322 людини
Померли за минулу добу 322 людини
Фото з відкритих джерел
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В Україні 14 травня виявили 6 796 нових випадків коронавірусної хвороби. Померли 322 людини.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Всього було госпіталізовано 2197 людей. Одужали - понад 17 тисяч українців.

За добу провели 76 496 тестувань (зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, коли в Україні очікується новий спалах коронавірусу.

коронавірус Україна хвороба МОЗ Максим Степанов

 
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