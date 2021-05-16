В Украине зафиксировано 3620 новых случаев COVID-19
3 620 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 16 мая 2021 года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников.
Также за минувшие сутки: госпитализировано - 2 208 человек; летальных исходов – 133; выздоровело – 7 921 человек, - говорится в сообщении.
Степанов добавляет, что за сутки осуществлено 38 911 тестирований - в частности, методом ПЦР-17 389, методом ИФА-3 848, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 674.
За все время пандемии в Украине
заболело - 2 153 864 человека;
выздоровело - 1 857 724 человека;
летальных исходов - 48 075;
проведено ПЦР - тестирований-9 841 788.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.
Как сообщалось, вчера в Украине зафиксировали почти 7 тысяч новых случаев COVID-19. Умерли за минувшие сутки 322 человека.