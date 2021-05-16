В Украине зафиксировано 3620 новых случаев COVID-19

Больше всего на Днепропетровщине и Киевщине

Больше всего на Днепропетровщине и Киевщине

Фото из открытых источников

3 620 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 16 мая 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников.

Также за минувшие сутки: госпитализировано - 2 208 человек; летальных исходов – 133; выздоровело – 7 921 человек, - говорится в сообщении.

Степанов добавляет, что за сутки осуществлено 38 911 тестирований - в частности, методом ПЦР-17 389, методом ИФА-3 848, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 674.

За все время пандемии в Украине

заболело - 2 153 864 человека;

выздоровело - 1 857 724 человека;

летальных исходов - 48 075;

проведено ПЦР - тестирований-9 841 788.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

Как сообщалось, вчера в Украине зафиксировали почти 7 тысяч новых случаев COVID-19. Умерли за минувшие сутки 322 человека.