На Дніпропетровщині затримали продавців зброї та вибухівки із зони ООС

Поліцейські виявили цілий арсенал зброї, яку продавали на території двох регіонів

Поліцейські виявили цілий арсенал зброї, яку продавали на території двох регіонів

Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області працівники Нацполіції затримали групу осіб, які організували продаж зброї, боєприпасів та вибухівки із зони проведення Операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, злочинна схема діяла упродовж 2020-2021 років, підозрювані продавали зброю та боєприпаси на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Діяльність групи документувалася упродовж кількох місяців, "товар” зловмисники продавали особисто із рук в руки і через поштові відправлення.

12 травня, під час збуту автомата АКСУ-74 учасників групи затримали... У Дніпрі, Запоріжжі та на території Дніпропетровської області за місцями мешкання та у транспортних засобах учасників групи проведено понад 20 одночасних обшуків”, - йдеться в повідомленні.

У підозрюваних знайшли автомат АКСУ, протитанкові ракети, міни, артилерійські заряди, гранати, набої, пістолети, карабіни та рушниці. Також вилучено 400 тисяч гривень і близько 8 тисяч доларів.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, який погрожував підірвати багатоповерхівку.