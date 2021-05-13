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Війна на Донбасі: бойовики сім разів відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат
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13 травня 2021, 18:08 4

Війна на Донбасі: бойовики сім разів відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат

13 травня 2021, 18:08 4
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Окупанти гатили з гранатометів та стрілецької зброї
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У четвер, 13 травня, у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це інформує RegioNews, посилаючись на прес-центр ООС.

Ворог відкривав вогонь поблизу Верхньоторецького, у напрямку Пісків та неподалік населеного пункту Новотроїцьке. Також зривали тишу окупанти біля селища Південне - гатили зі станкових протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - повідомили на передовій.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС Україна війна обстріл

 
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