Війна на Донбасі: бойовики сім разів відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат
Окупанти гатили з гранатометів та стрілецької зброї
Окупанти гатили з гранатометів та стрілецької зброї
У четвер, 13 травня, у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.
Про це інформує RegioNews, посилаючись на прес-центр ООС.
Ворог відкривав вогонь поблизу Верхньоторецького, у напрямку Пісків та неподалік населеного пункту Новотроїцьке. Також зривали тишу окупанти біля селища Південне - гатили зі станкових протитанкових гранатометів.
"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - повідомили на передовій.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.
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