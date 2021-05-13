На Дніпропетровщині експосадовців банку підозрюють у привласненні 86 мільйонів гривень

Двоє фігурантів уже під домашнім арештом, ще двоє – під особистими зобов’язаннями

Двоє фігурантів уже під домашнім арештом, ще двоє – під особистими зобов’язаннями

Фото Нацполіції

У Дніпропетровській області поліцейські оголосили підозру чотирьом колишнім посадовцям банку за привласнення 86 мільйонів гривень.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає RegioNews.

Поліцейські Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими та оперативниками управління карного розшуку обласної поліції викрили чотирьох колишніх керівників банку. Зловмисники внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та вивели із банківської системи 86 мільйонів гривень вкладників фінансової установи, які в подальшому привласнили, - йдеться в повідомленні.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. В результаті було вилучено документацію та комп’ютерну техніку, в якій міститься інформація, що підтверджує причетність підозрюваних до злочину.

Заходи відбувалися за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві, привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, у вчиненні злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією і в службовому підробленні.

Двом зловмисникам суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, іншим двом – особисті зобов’язання. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, правоохоронці провели обшуки у КМДА: підозрюють розкрадання понад 13 мільйонів. За даними розслідування, надбавка до ціни під час закупок медвиробів склала понад 100%.