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12 травня 2021, 17:12 72

У Дніпрі затримали чоловіка, який погрожував підірвати багатоповерхівку

12 травня 2021, 17:12 72
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Зловмисник раніше вже був судимий
Зловмисник раніше вже був судимий
Фото: dp.npu.gov.ua
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У середу, 12 травня, у Дніпрі затримали 43-річного чоловіка, який погрожував підірвати багатоповерховий будинок по проспекту Героїв.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції України по Дніпропетровській області.

Повідомлення про загрозу вибуху багатоповерхівки надійшло в поліцію близько 10:00. На місце події виїхали правоохоронці, вибухотехніки та рятувальники. За силової підтримки спецсил підрозділу КОРД був затриманий місцевий житель.

Поліція з'ясувала, що зловмисник сховався в балконному підвалі з гранатою Ф-1 і погрожував її підірвати. Наразі слідчі розв'язують питання про затримання зловмисника за ст. 208 КПК та відкриття кримінальної справи за ст. 263 КК (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).

Також відомо, що чоловік раніше вже був судимий.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть злочинців, які тримали людей у трудовому рабстві.

Україна кримінал вибух поліція Дніпро

 
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