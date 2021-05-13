На Полтавщині в автокатастрофі загинули журналісти одного з телеканалів

Як жартують обізнані люди, з будь-яких політпроєктів, які досі організовував Борис Колесніков, все одно і дуже швидко виходила та ж Партія регіонів

02 травня 2021

Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував

Нестримне бажання секретаря міськради і одночасно тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова піаритися на темі Великодня в черговий раз зіграло проти нього. Мало того, що влаштовані ним пихаті перегони з...