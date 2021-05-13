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13 травня 2021, 13:59 1909

На Полтавщині в автокатастрофі загинули журналісти одного з телеканалів

13 травня 2021, 13:59 1909
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За попередньою даними, легковик з журналістами зіткнувся з вантажівкою Volvo
За попередньою даними, легковик з журналістами зіткнувся з вантажівкою Volvo
Фото: Нацполіція
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Дорожньо-транспортна пригода сталася на Полтавщині 13 травня, близько 12-ї години, на автошляху Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Полтавській області.

За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля "Toyota" з вантажним автомобілем "Volvo".

Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля "Toyota" загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, мешканці Полтави, які працювали журналістами на одному із телеканалів України", - повідомили у поліції.

За попередніми даними, у легковому автомобілі перебували регіональний кореспондент телеканалу "НТН" Володимир Непийпиво і його оператор Костянтин Худолій.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Києві п'яний співробітник СТО викрав і розбив автівку клієнта.

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