На Полтавщині в автокатастрофі загинули журналісти одного з телеканалів
Дорожньо-транспортна пригода сталася на Полтавщині 13 травня, близько 12-ї години, на автошляху Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Полтавській області.
За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля "Toyota" з вантажним автомобілем "Volvo".
Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля "Toyota" загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, мешканці Полтави, які працювали журналістами на одному із телеканалів України", - повідомили у поліції.
За попередніми даними, у легковому автомобілі перебували регіональний кореспондент телеканалу "НТН" Володимир Непийпиво і його оператор Костянтин Худолій.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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