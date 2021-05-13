На Днепропетровщине задержали продавцов оружия и взрывчатки из зоны ООС
В Днепропетровской области работники Нацполиции задержали группу лиц, которые организовали продажу оружия, боеприпасов и взрывчатки из зоны проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.
По данным следствия, преступная схема действовала на протяжении 2020-2021 годов, подозреваемые продавали оружие и боеприпасы на территории Днепропетровской и Запорожской областей.
Деятельность группы документировалась на протяжении нескольких месяцев, "товар" злоумышленники продавали лично из рук в руки и через почтовые отправления.
12 мая, во время сбыта автомата АКСУ-74 участников группы задержали... В Днепре, Запорожье и на территории Днепропетровской области по местам проживания и в транспортных средствах участников группы проведено более 20 одновременных обысков", - говорится в сообщении.
У подозреваемых нашли автомат АКСУ, противотанковые ракеты, мины, артиллерийские заряды, гранаты, патроны, пистолеты, карабины и ружья. Также изъято 400 тысяч гривен и около 8 тысяч долларов.
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, в Днепре задержали мужчину, который угрожал взорвать многоэтажку.