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13 мая 2021, 19:22 3

На Днепропетровщине задержали продавцов оружия и взрывчатки из зоны ООС

13 мая 2021, 19:22 3
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Полицейские обнаружили целый арсенал оружия, которое продавали на территории двух регионов
Полицейские обнаружили целый арсенал оружия, которое продавали на территории двух регионов
Фото: Нацполиция
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В Днепропетровской области работники Нацполиции задержали группу лиц, которые организовали продажу оружия, боеприпасов и взрывчатки из зоны проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, преступная схема действовала на протяжении 2020-2021 годов, подозреваемые продавали оружие и боеприпасы на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Деятельность группы документировалась на протяжении нескольких месяцев, "товар" злоумышленники продавали лично из рук в руки и через почтовые отправления.

12 мая, во время сбыта автомата АКСУ-74 участников группы задержали... В Днепре, Запорожье и на территории Днепропетровской области по местам проживания и в транспортных средствах участников группы проведено более 20 одновременных обысков", - говорится в сообщении.

У подозреваемых нашли автомат АКСУ, противотанковые ракеты, мины, артиллерийские заряды, гранаты, патроны, пистолеты, карабины и ружья. Также изъято 400 тысяч гривен и около 8 тысяч долларов.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Днепре задержали мужчину, который угрожал взорвать многоэтажку.

Днепропетровская область полиция ООС оружие уголовное дело задержание

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