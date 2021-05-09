Тиша на фронті: на Донбасі від початку доби не стріляють
Ворожих провокацій і обстрілів уздовж лінії розмежування не зафіксовано
Ворожих провокацій і обстрілів уздовж лінії розмежування не зафіксовано
В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив штаб ООС, передає RegioNews.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, - йдеться у повідомленні.
У районі проведення операції виконують завдання й інші підрозділи сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 145 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 8 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
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