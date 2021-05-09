У Києві до пам'ятника Ватутіну принесли м'ясний букет

Поліція шукає організатора провокації

Поліція шукає організатора провокації

Фото: APnews

У Києві під час покладання квітів біля пам'ятника Ватутіну хтось приніс до монумента м'ясний букет.

Про це повідомляє Telegram-канал "APnews", передає RegioNews.



Присутніх така витівка обурила і почався скандал.



Нині "букет" прибрали, а поліція складає адміністративний протокол. Винного шукають, бо ніхто не бачив, хто з цим букетом прийшов.

Нагадаємо, до Вічного вогню в Києві прийшли прихильники комуністів на чолі з колишнім головою забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком, а представники партії "ОПЗЖ" після покладання квітів пішли на "марш антифашистів".