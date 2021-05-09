У Києві до пам'ятника Ватутіну принесли м'ясний букет
Поліція шукає організатора провокації
Поліція шукає організатора провокації
У Києві під час покладання квітів біля пам'ятника Ватутіну хтось приніс до монумента м'ясний букет.
Про це повідомляє Telegram-канал "APnews", передає RegioNews.
Присутніх така витівка обурила і почався скандал.
Нині "букет" прибрали, а поліція складає адміністративний протокол. Винного шукають, бо ніхто не бачив, хто з цим букетом прийшов.
Нагадаємо, до Вічного вогню в Києві прийшли прихильники комуністів на чолі з колишнім головою забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком, а представники партії "ОПЗЖ" після покладання квітів пішли на "марш антифашистів".
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