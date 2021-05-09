В Одесі поліція затримала вже шістьох порушників порядку на святкових акціях
Поліція Одеси затримала шістьох порушників громадського порядку на святкових заходах до 9 травня.
Про це пише RegioNews, посилаючись на відділ комунікації поліції Одеської області.
П'ятьох порушників громадського порядку затримали правоохоронці на Алеї Слави в парку Шевченка, ще одного – на Меморіалі 412 берегової батареї.
У поліції повідомили, що тільки один протокол складений за виготовлення і пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки. Двоє правопорушників виявляли злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, ще двоє були затримані за дрібне хуліганство. Шостий затриманий порушував правила карантину.
Нагадавши, в Одесі проросійські "активісти Куликова поля" влаштували сутичку з поліцією. Правоохоронці затримали одного з учасників акції, який під час покладання квітів на Алеї Слави почав вигукувати "Одеса - російське місто".