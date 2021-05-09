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09 травня 2021, 17:15 548

В Одесі поліція затримала вже шістьох порушників порядку на святкових акціях

09 травня 2021, 17:15 548
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Затриманим інкримінують хуліганство, порушення правил карантину, виготовлення забороненої символіки
Затриманим інкримінують хуліганство, порушення правил карантину, виготовлення забороненої символіки
Фото: Нацполіція України
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Поліція Одеси затримала шістьох порушників громадського порядку на святкових заходах до 9 травня.

Про це пише RegioNews, посилаючись на відділ комунікації поліції Одеської області.

П'ятьох порушників громадського порядку затримали правоохоронці на Алеї Слави в парку Шевченка, ще одного – на Меморіалі 412 берегової батареї.

У поліції повідомили, що тільки один протокол складений за виготовлення і пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки. Двоє правопорушників виявляли злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, ще двоє були затримані за дрібне хуліганство. Шостий затриманий порушував правила карантину.

Нагадавши, в Одесі проросійські "активісти Куликова поля" влаштували сутичку з поліцією. Правоохоронці затримали одного з учасників акції, який під час покладання квітів на Алеї Слави почав вигукувати "Одеса - російське місто".

Одеса 9 травня свято затримання поліція порушення

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