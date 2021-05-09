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09 травня 2021, 16:40 20

На Миколаївщині учасники акції до 9 травня побилися з поліцією

09 травня 2021, 16:40 20
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Сутичка трапилася через червоні прапори із забороненою символікою
Сутичка трапилася через червоні прапори із забороненою символікою
Фото: Нацполіція України
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В Очакові на Миколаївщині під час проведення заходів із відзначення перемоги над нацизмом трапилася бійка між поліцією і учасниками акції, які несли червоні прапори із забороненою символікою.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Миколаївської області.

Вранці в Очакові під час урочистої ходи з покладанням квітів біля пам'ятника невідомому солдату один з учасників ніс червоний прапор із зображенням забороненої законом символіки.

Вимогу поліцейських прибрати прапор громадянин проігнорував, через що між присутніми учасниками ходи та поліцейськими виникла сутичка. Правоохоронці конфлікт припинили і відкрили кримінальну справу.

Нагадаємо, на святкуванні 9 травня в Одесі проросійські активісти влаштували сутичку з поліцією, є затримані.

Миколаївська область Очаків поліція 9 травня бійка комуністична символіка

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