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Доба на Донбасі: зафіксовано дев`ять обстрілів
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09 травня 2021, 10:12 8

Доба на Донбасі: зафіксовано дев`ять обстрілів

09 травня 2021, 10:12 8
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Втрат серед українських військових немає
Втрат серед українських військових немає
Фото з відкритих джерел
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8 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Фейсбуці, передає RegioNews.

Зокрема поблизу Південного стріляли із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок та мінометів.

Окупанти також двічі обстріляли Авдіївку та по одному разу передмістя Опитного, селищ Новгородське і Золоте 4.

Біля Мар`їнки окрім позицій військових, обстріляли цивільну інфраструктуру міста.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в зоні ООС зафіксували сім порушень режиму "тиші" окупантами.

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