Доба на Донбасі: зафіксовано дев`ять обстрілів
Втрат серед українських військових немає
Втрат серед українських військових немає
8 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Фейсбуці, передає RegioNews.
Зокрема поблизу Південного стріляли із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок та мінометів.
Окупанти також двічі обстріляли Авдіївку та по одному разу передмістя Опитного, селищ Новгородське і Золоте 4.
Біля Мар`їнки окрім позицій військових, обстріляли цивільну інфраструктуру міста.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, добою раніше в зоні ООС зафіксували сім порушень режиму "тиші" окупантами.
Зведення ООС: бойовики п’ять разів стріляли із забороненої зброїВсі новини »
08 травня 2021, 18:15Місія ОБСЄ зафіксувала понад 250 одиниць техніки бойовиків на Донбасі
08 травня 2021, 16:41У лікарні Харкова помер військовий, якого 28 квітня в зоні ООС поранив снайпер
08 травня 2021, 15:49
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував