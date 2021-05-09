Тишина на фронте: на Донбассе с начала суток не стреляют
Вражеских провокаций и обстрелов вдоль линии разграничения не зафиксировано
Вражеских провокаций и обстрелов вдоль линии разграничения не зафиксировано
В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил штаб ООС, передает RegioNews.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, - говорится в сообщении.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие подразделения сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.
Напомним, 8 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
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