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Тишина на фронте: на Донбассе с начала суток не стреляют
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09 мая 2021, 17:45 6

Тишина на фронте: на Донбассе с начала суток не стреляют

09 мая 2021, 17:45 6
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Фото из открытых источников
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В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил штаб ООС, передает RegioNews.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, - говорится в сообщении.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие подразделения сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.

Напомним, 8 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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