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09 травня 2021, 12:30 5

В Україні за добу щепили майже п`ять тисяч людей

09 травня 2021, 12:30 5
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Повністю завершили вакцинацію лише 446 українців
Повністю завершили вакцинацію лише 446 українців
Фото з відкритих джерел
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За добу 8 травня 2021 року в Україні 4 843 людини щеплено проти COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив глава МОЗ Максим Степанов, пише RegioNews.

862 641 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном), - зазначив міністр.

Кількість щеплень у регіонах:

  • м. Київ – 360 щеплень;
  • Вінницька область –60 щеплень;
  • Волинська область –102 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 510 щеплень;
  • Донецька область – 0 щеплень;
  • Житомирська область – 51 щеплення;
  • Закарпатська – 30 щеплень;
  • Запорізька область –53 щеплення;
  • Івано-Франківська область –120 щеплень;
  • Київська область – 225 щеплень;
  • Кіровоградська область – 289 щеплень;
  • Луганська область – 86 щеплень;
  • Львівська область – 814 щеплень;
  • Миколаївська область – 303 щеплення;
  • Одеська область – 298 щеплень;
  • Полтавська область – 164 щеплення;
  • Рівненська область – 50 щеплень;
  • Сумська область – 40 щеплень;
  • Тернопільська область – 160 щеплень;
  • Харківська область – 55 щеплень;
  • Херсонська область – 540 щеплень;
  • Хмельницька область – 10 щеплень;
  • Черкаська область – 226 щеплень;
  • Чернівецька область – 117 щеплень;
  • Чернігівська область – 180 щеплень.

Щеплення проводилось 76 мобільними бригадами з імунізації та 367 пунктами щеплення.

Станом на 8 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 527 949 людей.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я з наступного тижня почне проводити в регіонах моніторингові перевірки для аналізу кампанії вакцинації від COVID-19 на місцях.

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