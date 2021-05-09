В Україні за добу щепили майже п`ять тисяч людей
Повністю завершили вакцинацію лише 446 українців
Повністю завершили вакцинацію лише 446 українців
За добу 8 травня 2021 року в Україні 4 843 людини щеплено проти COVID-19.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив глава МОЗ Максим Степанов, пише RegioNews.
862 641 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном), - зазначив міністр.
Кількість щеплень у регіонах:
- м. Київ – 360 щеплень;
- Вінницька область –60 щеплень;
- Волинська область –102 щеплення;
- Дніпропетровська область – 510 щеплень;
- Донецька область – 0 щеплень;
- Житомирська область – 51 щеплення;
- Закарпатська – 30 щеплень;
- Запорізька область –53 щеплення;
- Івано-Франківська область –120 щеплень;
- Київська область – 225 щеплень;
- Кіровоградська область – 289 щеплень;
- Луганська область – 86 щеплень;
- Львівська область – 814 щеплень;
- Миколаївська область – 303 щеплення;
- Одеська область – 298 щеплень;
- Полтавська область – 164 щеплення;
- Рівненська область – 50 щеплень;
- Сумська область – 40 щеплень;
- Тернопільська область – 160 щеплень;
- Харківська область – 55 щеплень;
- Херсонська область – 540 щеплень;
- Хмельницька область – 10 щеплень;
- Черкаська область – 226 щеплень;
- Чернівецька область – 117 щеплень;
- Чернігівська область – 180 щеплень.
Щеплення проводилось 76 мобільними бригадами з імунізації та 367 пунктами щеплення.
Станом на 8 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 527 949 людей.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я з наступного тижня почне проводити в регіонах моніторингові перевірки для аналізу кампанії вакцинації від COVID-19 на місцях.
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