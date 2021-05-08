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08 травня 2021, 13:11 10

МОЗ оновило зони карантину: в Україні нема жодної "червоної” області

08 травня 2021, 13:11 10
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Останньою "червону” зону епідемічної небезпеки залишила Сумська область
Останньою "червону” зону епідемічної небезпеки залишила Сумська область
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’я оновило поділ України на карантинні зони, відсьогодні всі регіони перебувають у “помаранчевій” та “жовтій” зонах.

Відповідні дані оприлюднені на сайті МОЗ, передає RegioNews.

Станом на 8 травня у "помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки знаходяться Черкаська, Волинська, Кіровоградська, Донецька, Житомирська, Луганська та Тернопільська області.

Решта регіонів та Київ перебувають у "жовтій” зоні карантину. Також згідно із оновленими даними, в Україні немає жодної області, яка б відповідала показникам "зеленої” карантинної зони.

Однак у звіті МОЗ вказується, що у жодній області не перевищено рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.

7 травня у Сумській області скасували обмеження "червоної" зони карантину, це останній регіон, де діяла "червона" зона епідемічної небезпеки.

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