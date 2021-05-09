15:31  09 мая
Минздрав обновил карантинные зоны: семь областей "оранжевые"
12:30  09 мая
В Украине за сутки привили почти пять тысяч человек
10:12  09 мая
Сутки на Донбассе: зафиксировано девять обстрелов
UA | RU
UA | RU
09 мая 2021, 12:30 6

В Украине за сутки привили почти пять тысяч человек

09 мая 2021, 12:30 6
Читайте також українською мовою
Полностью завершили вакцинацию лишь 446 украинцев
Полностью завершили вакцинацию лишь 446 украинцев
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За сутки 8 мая 2021 года в Украине 4 843 человека привито против COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет RegioNews.

862 641 человека привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом), - отметил министр.

Количество прививок в регионах:

  • г. Киев - 360 прививок;
  • Винницкая область - 60 прививок;
  • Волынская область -102 прививки;
  • Днепропетровская область - 510 прививок;
  • Донецкая область -0 прививок;
  • Житомирская область - 51 прививка;
  • Закарпатская – 30 прививок;
  • Запорожская область - 53 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 120 прививок;
  • Киевская область - 225 прививок;
  • Кировоградская область - 289 прививок;
  • Луганская область - 86 прививок;
  • Львовская область - 814 прививок;
  • Николаевская область - 303 прививки;
  • Одесская область - 298 прививок;
  • Полтавская область - 164 прививки;
  • Ровенская область - 50 прививок;
  • Сумская область - 40 прививок;
  • Тернопольская область - 160 прививок;
  • Харьковская область - 55 прививок;
  • Херсонская область - 540 прививок;
  • Хмельницкая область -10 прививок;
  • Черкасская область - 226 прививок;
  • Черновицкая область - 117 прививок;
  • Черниговская область - 180 прививок.

Прививка проводилась 76 мобильными бригадами по иммунизации и 367 пунктами прививки.

По состоянию на 8 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 527 949 человек.

Напомним Министерство здравоохранения со следующей недели начнет проводить в регионах мониторинговые проверки для анализа кампании вакцинации от COVID-19 на местах.

коронавирус Украина регионы вакцинация прививка

Минздрав обновил зоны карантина: в Украине нет ни одной "красной" области
08 мая 2021, 13:11
СБУ возбудила дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса - СМИ
08 мая 2021, 12:07
В Украине сегодня отмечают День памяти и примирения
08 мая 2021, 10:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua