В Украине за сутки привили почти пять тысяч человек
За сутки 8 мая 2021 года в Украине 4 843 человека привито против COVID-19.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет RegioNews.
862 641 человека привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом), - отметил министр.
Количество прививок в регионах:
- г. Киев - 360 прививок;
- Винницкая область - 60 прививок;
- Волынская область -102 прививки;
- Днепропетровская область - 510 прививок;
- Донецкая область -0 прививок;
- Житомирская область - 51 прививка;
- Закарпатская – 30 прививок;
- Запорожская область - 53 прививки;
- Ивано-Франковская область - 120 прививок;
- Киевская область - 225 прививок;
- Кировоградская область - 289 прививок;
- Луганская область - 86 прививок;
- Львовская область - 814 прививок;
- Николаевская область - 303 прививки;
- Одесская область - 298 прививок;
- Полтавская область - 164 прививки;
- Ровенская область - 50 прививок;
- Сумская область - 40 прививок;
- Тернопольская область - 160 прививок;
- Харьковская область - 55 прививок;
- Херсонская область - 540 прививок;
- Хмельницкая область -10 прививок;
- Черкасская область - 226 прививок;
- Черновицкая область - 117 прививок;
- Черниговская область - 180 прививок.
Прививка проводилась 76 мобильными бригадами по иммунизации и 367 пунктами прививки.
По состоянию на 8 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 527 949 человек.
Напомним Министерство здравоохранения со следующей недели начнет проводить в регионах мониторинговые проверки для анализа кампании вакцинации от COVID-19 на местах.