В Украине за сутки привили почти пять тысяч человек

Полностью завершили вакцинацию лишь 446 украинцев

Полностью завершили вакцинацию лишь 446 украинцев

Фото из открытых источников

За сутки 8 мая 2021 года в Украине 4 843 человека привито против COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет RegioNews.

862 641 человека привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом), - отметил министр.

Количество прививок в регионах:

г. Киев - 360 прививок;

Винницкая область - 60 прививок;

Волынская область -102 прививки;

Днепропетровская область - 510 прививок;

Донецкая область -0 прививок;

Житомирская область - 51 прививка;

Закарпатская – 30 прививок;

Запорожская область - 53 прививки;

Ивано-Франковская область - 120 прививок;

Киевская область - 225 прививок;

Кировоградская область - 289 прививок;

Луганская область - 86 прививок;

Львовская область - 814 прививок;

Николаевская область - 303 прививки;

Одесская область - 298 прививок;

Полтавская область - 164 прививки;

Ровенская область - 50 прививок;

Сумская область - 40 прививок;

Тернопольская область - 160 прививок;

Харьковская область - 55 прививок;

Херсонская область - 540 прививок;

Хмельницкая область -10 прививок;

Черкасская область - 226 прививок;

Черновицкая область - 117 прививок;

Черниговская область - 180 прививок.

Прививка проводилась 76 мобильными бригадами по иммунизации и 367 пунктами прививки.

По состоянию на 8 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 527 949 человек.

Напомним Министерство здравоохранения со следующей недели начнет проводить в регионах мониторинговые проверки для анализа кампании вакцинации от COVID-19 на местах.