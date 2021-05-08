В Україні сьогодні відзначають День пам'яті та примирення

У цей день набув чинності Акт воєнної капітуляції Німеччини, який був підписаний 7 травня 1945 року

У цей день набув чинності Акт воєнної капітуляції Німеччини, який був підписаний 7 травня 1945 року

Фото: із відкритих джерел

8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, який присвячений пам’яті усіх жертв Другої світової війни.

Про це повідомляє RegioNews. Ця пам’ятна дата була встановлена указом президента від 24 березня 2015 року. Відповідно до указу, мета святкування - "гідне вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні і висловлення поваги всім борцям проти нацизму”. Як відомо, 7 травня 1945 року був підписаний Акт військової капітуляції Німеччини, який набув чинності 8 травня. У листопаді 2004 року рішенням 59-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 8 та 9 травня були проголошені Днями пам’яті та примирення. В резолюції ООН пропонується державам-членам ООН, неурядовим організаціям і приватним особам відзначати один чи обидва ці дні як День пам’яті усіх жертв Другої світової війни. Таким чином, Україна відзначає 8 та 9 травня разом із країнами Європи. Нагадаємо, майже половина українців вважає, що через змову Гітлера і Сталіна була розв'язана Друга світова війна. Також повідомлялось, що в Україні 9 травня забезпечуватимуть порядок 11 тисяч правоохоронців.

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