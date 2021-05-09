В Україні додалося понад п`ять тисяч нових хворих на коронавірус

Зокрема, недугу підхопили 244 дитини та 57 медпрацівників

Зокрема, недугу підхопили 244 дитини та 57 медпрацівників

Фото з відкритих джерел

В Україні станом на 9 травня 2021 року зафіксовано 5 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив глава МОЗ Максим Степанов, пише RegioNews.

За минулу добу ушпиталили 2 599 осіб, померло від хвороби 193 людини, одужав 9 181 українець.

За добу здійснено 46 516 тестувань (зокрема методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 119 510 людей, одужала – 1 759 751 особа, померли - 46 393 людини.

Нагадаємо, 7 травня в Україні зафіксували 8 710 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 374 дитини та майже 200 медичних працівників.