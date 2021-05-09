15:31  09 травня
МОЗ оновив карантинні зони: сім областей "помаранчеві"
12:30  09 травня
В Україні за добу щепили майже п`ять тисяч людей
10:12  09 травня
Доба на Донбасі: зафіксовано дев`ять обстрілів
UA | RU
UA | RU
09 травня 2021, 11:00 7

В Україні додалося понад п`ять тисяч нових хворих на коронавірус

09 травня 2021, 11:00 7
Читайте также на русском языке
Зокрема, недугу підхопили 244 дитини та 57 медпрацівників
Зокрема, недугу підхопили 244 дитини та 57 медпрацівників
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні станом на 9 травня 2021 року зафіксовано 5 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив глава МОЗ Максим Степанов, пише RegioNews.

За минулу добу ушпиталили 2 599 осіб, померло від хвороби 193 людини, одужав 9 181 українець.

За добу здійснено 46 516 тестувань (зокрема методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 119 510 людей, одужала – 1 759 751 особа, померли - 46 393 людини.

Нагадаємо, 7 травня в Україні зафіксували 8 710 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 374 дитини та майже 200 медичних працівників.

коронавірус Україна статистика регіони смерть одужання

У лікарні Харкова помер військовий, якого 28 квітня в зоні ООС поранив снайпер
08 травня 2021, 15:49
МОЗ оновило зони карантину: в Україні нема жодної "червоної” області
08 травня 2021, 13:11
СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса - ЗМІ
08 травня 2021, 12:07
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua