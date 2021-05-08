У лікарні Харкова помер військовий, якого 28 квітня в зоні ООС поранив снайпер

Лікарі не змогли врятувати життя військовослужбовця

Лікарі не змогли врятувати життя військовослужбовця

Фото: Суспільне

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

Він зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті пострілу снайпера російсько-окупаційних сил.

Йому була надана невідкладна допомога, потім він був евакуйований до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Але сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер. Щирі співчуття близьким і рідним”, - йдеться в повідомленні.

Віктору Городніченку було 25 років, у нього лишилася мати, дружина та донька. Коли саме відбудеться прощання та поховання, поки що не відомо.

Нагадаємо, 6 травня на Донбасі під обстрілом загинув український боєць, ще одного було поранено.