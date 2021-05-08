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08 травня 2021, 15:49 2

У лікарні Харкова помер військовий, якого 28 квітня в зоні ООС поранив снайпер

08 травня 2021, 15:49 2
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Лікарі не змогли врятувати життя військовослужбовця
Фото: Суспільне
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Сьогодні, 8 травня у військовому шпиталі Харкова помер український військовослужбовець із Полтавської області, старший солдат Городніченко Віктор Анатолійович.

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

Він зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті пострілу снайпера російсько-окупаційних сил.

Йому була надана невідкладна допомога, потім він був евакуйований до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Але сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер. Щирі співчуття близьким і рідним”, - йдеться в повідомленні.

Віктору Городніченку було 25 років, у нього лишилася мати, дружина та донька. Коли саме відбудеться прощання та поховання, поки що не відомо.

Нагадаємо, 6 травня на Донбасі під обстрілом загинув український боєць, ще одного було поранено.

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