Коронавірус в Україні: за добу зафіксували 8 710 нових випадків хвороби

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 підтвердили у Києві

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 підтвердили у Києві

Фото: із відкритих джерел

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 8 710 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 374 дитини та майже 200 медичних працівників.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях”, - йдеться в повідомленні.

Найменше нових випадків зафіксували у Закарпатській (121) та Чернівецькій (105) областях.

Степанов розповів що госпіталізували 2 544 особи, померли 370 пацієнтів. 19 408 осіб змогли подолати хворобу.

Також медики вчора зробили більше 87 тисяч тестів на наявність вірусу, зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791. Кількість проведених експрес-тестів на антиген до коронавірусу склала 33 724.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 114 138 осіб;

одужало – 1 750 570 осіб;

летальних випадків – 46 200;

проведено ПЛР-тестувань – 9 633 983.

Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували понад 8 тисяч нових хворих: найбільше на Харківщині, за добу померло 379 пацієнтів.