В Украине добавилось более пяти тысяч новых больных коронавирусом

В частности, недуг подхватили 244 ребенка и 57 медработников

В частности, недуг подхватили 244 ребенка и 57 медработников

Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 9 мая 2021 года зафиксировано 5 372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет RegioNews.

За минувшие сутки госпитализировали 2 599 человек, умерло от болезни 193 человека, выздоровел 9 181 украинец.

За сутки осуществлено 46 516 тестирований (в частности методом ПЦР-21 796, методом ИФА-4 859, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 861).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 119 510 человек, выздоровел – 1 759 751 человек, умерли - 46 393 человека.

Напомним, 7 мая в Украине зафиксировали 8 710 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 374 ребенка и почти 200 медицинских работников.