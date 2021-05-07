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Доба в ООС: сім порушень режиму "тиші" окупантами
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07 травня 2021, 18:26 20

Доба в ООС: сім порушень режиму "тиші" окупантами

07 травня 2021, 18:26 20
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Стріляли з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів
Стріляли з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів
Фото з відкритих джерел
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З початку цієї доби, 7 травня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У штабі констатують, що російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій ЗСУ, ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – ще й ручних протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає, - зазначили в штабі.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Окрім цього, сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 28 гектарів території та передали на знищення 107 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, за минулу добу спостерігалося загострення на Донбасі: зафіксовано 16 нових порушень, двоє військових загинули. Бойовики здійснюють обстріли із заборонених озброєнь.

Згодом стало відоме ім’я загиблого вчора на Донбасі українського бійця. Це був коростенець Сергій Коробцов.

Донбас ООС РФ війна обстріли окупанти ЗСУ

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