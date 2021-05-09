Сутки на Донбассе: зафиксировано девять обстрелов

Потерь среди украинских военных нет

Потерь среди украинских военных нет

Фото из открытых источников

8 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в Фейсбуке, передает RegioNews.

В частности вблизи Южного стреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок и минометов.

Оккупанты также дважды обстреляли Авдеевку и по одному разу пригород Опытного, поселков Новгородское и Золотое 4.

Возле Марьинки кроме позиций военных, обстреляли гражданскую инфраструктуру города.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками раньше в зоне ООС зафиксировали семь нарушений режима "тишины" оккупантами.