Сутки на Донбассе: зафиксировано девять обстрелов
8 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили на странице штаба ООС в Фейсбуке, передает RegioNews.
В частности вблизи Южного стреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок и минометов.
Оккупанты также дважды обстреляли Авдеевку и по одному разу пригород Опытного, поселков Новгородское и Золотое 4.
Возле Марьинки кроме позиций военных, обстреляли гражданскую инфраструктуру города.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, сутками раньше в зоне ООС зафиксировали семь нарушений режима "тишины" оккупантами.