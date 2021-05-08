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Зведення ООС: бойовики п’ять разів стріляли із забороненої зброї
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08 травня 2021, 18:15 101

Зведення ООС: бойовики п’ять разів стріляли із забороненої зброї

08 травня 2021, 18:15 101
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Бойових втрат серед українських військових немає 
Бойових втрат серед українських військових немає 
Фото: із відкритих джерел
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Від початку доби в зоні проведення ООС з боку збройних формувань РФ було зафіксовано 5 випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу населеного пункту Південне бойовики вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, біля Мар’їнки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 - із станкових протитанкових гранатометів.

У районі Авдіївки збройні формування російської федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК проінформувала представників ОБСЄ”, - зазначили в штабі ООС.

Також упродовж доби сапери ДСНС розмінували понад 43 гектари території та передали на знищення 57 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше в зоні ООС зафіксували сім порушень режиму "тиші" окупантами.

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