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08 травня 2021, 16:41 8

Місія ОБСЄ зафіксувала понад 250 одиниць техніки бойовиків на Донбасі

08 травня 2021, 16:41 8
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У Місії заявляють, що такі порушення носять систематичний характер
Фото: із відкритих джерел
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Місія ОБСЄ на на Донбасі зафіксували озброєння та військову техніку бойовиків збройних формувань Російської Феденрації поза межами домовлених місць зберігання.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, 213 одиниць озброєння та військової техніки знаходиться на полігонах поблизу населених пунктів Мусінськ, Мирне та Бугаївка.

Ще 45 одиниць зафіксували на полігоні поблизу населеного пункту Покровка.

Набуло систематичного характеру перешкоджання з боку російських найманців роботі патрулів СММ ОБСЄ. Метою таких дій є затримка та не допущення патрулів до місць або об'єктів, на яких готуються або здійснюються різноманітні порушення та провокації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на блокпосту біля Старомихайлівки найманці РФ заборонили проїзд патрулю Місії.

Нагадаємо, у лікарні Харкова помер військовий, якого 28 квітня в зоні ООС поранив снайпер.

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