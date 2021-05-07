На в’їзді до Херсона демонтували карантинний блокпост

На ньому проводили тeмпeратурний cкринінг осіб, які прибували до області

На ньому проводили тeмпeратурний cкринінг осіб, які прибували до області

Фото: Суспільне

Херсонська регіональна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про демонтаж карантинного блокпосту, який раніше встановили на в’їзді в місто зі сторони Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, передає RegioNews.

За словами керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Вадима Чабана, блокпост перестав працювати, починаючи з 00:00 годин 6 травня.

Знято карантинний блокпост на стаціонарному посту поліції "Консул” при в’їзді до міста Херсон зі сторони Миколаєва у зв’язку з тим, що сусідня область вийшла з "червоної” зони епідеміологічної небезпеки”, - повідомив Чабан.

За його словами, обласна влада вивчила статистику захворюваності в сусідніх областях, в першу чергу, у Миколаївській, яка донедавна була у "червоній” зоні карантину, і прийняла рішення про припинення роботи блокпосту.

Чиновник зазначив, що відтепер не буде додаткових температурних скринінгів і зупинок транспорту, а громадяни будуть їздити у звичайному режимі.

Нагадаємо, 8 квітня на в’їзді в Херсон почав роботу карантинний блокпост, тоді обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення посилити карантин.