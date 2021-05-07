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07 травня 2021, 20:42 606

Степанов прокоментував ймовірність своєї відставки

07 травня 2021, 20:42 606
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Міністр зазначив, що посада - "це не довічно"
Міністр зазначив, що посада - "це не довічно"
Фото з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав про збір підписів у Верховній Раді за свою відставку, що «нардепи досягли своєї мети».

Про це сказав Максим Степанов в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Народні обранці за рік досягли своєї мети. Я рік боровся з COVID-19, вони рік збирали підписи. Нарешті зібрали. В мене немає стільки вільного часу, як у деяких народних депутатів, щоб перебирати в голові, хто може бути наступником. Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно, головне - що ти залишаєш. Я точно знаю, чим займався рік, чим займатимусь найближчим часом, як я буду боротися з COVID-19 і будувати медичну систему. Міністр охорони здоров'я - це не тільки міністр по боротьбі з COVID-19, у мене є купа речей, які були зроблені в країні, зокрема система охорони здоров'я. Кожному своє, так буває, - сказав Степанов.

Як повідомлялося, сьогодні Арахамія підтвердив, що "Слуги народу" розглянуть відставку Степанова. Питання відставки міністра піднімуть на найближчому засіданні фракції "слуг".

Ще раніше, 29 квітня у "Слуги народу" підтверджували ймовірне обговорення відставки Степанова в десятих числах травня. Є кілька кандидатур на цю посаду.

А 28 квітня у Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова. Раніше в монобільшості заявляли, що відставки Степанова не буде.

Максим Степанов МОЗ міністр відставка нардепи

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