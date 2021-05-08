Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали 8 710 новых случаев болезни

Больше всего случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Киеве

Больше всего случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Киеве

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 710 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 374 детей и почти 200 медицинских работников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях", - говорится в сообщении.

Меньше всего новых случаев зафиксировали в Закарпатской (121) и Черновицкой (105) областях.

Степанов рассказал, что госпитализировали 2 544 человек, умерли 370 пациентов. 19 408 человек смогли преодолеть болезнь.

Также медики вчера сделали более 87 тысяч тестов на наличие вируса, в частности, методом ПЦР - 39 126, методом ИФА - 14 791. Количество проведенных экспресс-тестов на антиген к коронавирусу составило 33 724.

За все время пандемии в Украине:

заразились - 2 114 138 человек;

выздоровели - 1 750 570 человек;

летальных исходов - 46 200;

проведение ПЦР-тестов - 9 633 983.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали более 8 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине, за сутки умерли 379 пациентов.