Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали 8 710 новых случаев болезни
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 710 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 374 детей и почти 200 медицинских работников.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях", - говорится в сообщении.
Меньше всего новых случаев зафиксировали в Закарпатской (121) и Черновицкой (105) областях.
Степанов рассказал, что госпитализировали 2 544 человек, умерли 370 пациентов. 19 408 человек смогли преодолеть болезнь.
Также медики вчера сделали более 87 тысяч тестов на наличие вируса, в частности, методом ПЦР - 39 126, методом ИФА - 14 791. Количество проведенных экспресс-тестов на антиген к коронавирусу составило 33 724.
За все время пандемии в Украине:
- заразились - 2 114 138 человек;
- выздоровели - 1 750 570 человек;
- летальных исходов - 46 200;
- проведение ПЦР-тестов - 9 633 983.
Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали более 8 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине, за сутки умерли 379 пациентов.