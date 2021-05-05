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05 травня 2021, 21:56 1159

МВС проведе масштабні поліцейські навчання у Київській області

05 травня 2021, 21:56 1159
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Місцевих мешканців просять не лякатись
Місцевих мешканців просять не лякатись
Фото: із відкритих джерел
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Поліція Київської області у період з 5 по 7 травня проведе планові навчання для перевірки роботи правоохоронців в екстремальних ситуаціях.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МВС України, передає RegioNews.

Відомо, що навчання пройдуть на території Вишгородського, Броварського та Бориспільського районів Київської області.

Поліція буде відпрацьовувати дії під час проведення спеціальних поліцейських операцій. У МВС закликали мешканців області зберігати спокій.

Навчання проводяться з метою перевірки готовності поліцейських діяти в екстремальних ситуаціях та вдосконалення професійної підготовки, аби ще більше ефективно дбати про безпеку громадян”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони, резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.

Також повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.

Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.

МВС Київська область учения силовики заява

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