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05 травня 2021, 21:01 31

Відмова ЦВК зареєструвати Вірастюка нардепом: з'явилася реакція "слуг народу”

05 травня 2021, 21:01 31
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Рішення про його перемогу на довиборах в Раду скасував Верховний Суд
Фото: із відкритих джерел
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У “Слузі народу” прокоментували відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати Василя Вірастюка народним депутатом. Там вважають, що у всьому винні “політичні опоненти”.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на пресслужбу партії, передає RegioNews.

Нинішня ситуація демонструє, що політичні опоненти намагаються максимально відтермінувати остаточне визнання Василя Вірастюка переможцем. Тим самим вони відбирають у жителів Прикарпаття право мати свого представника у парламенті та з його допомогою вирішувати нагальні проблеми", - заявили у "Слузі народу”.

У партії стверджують, що юристи докладно вивчать рішення Верховного Суду, який скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка переможцем.

Нагадаємо, Верховний Суд визнав протиправним та скасував протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем у довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Як повідомлялося, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

2 травня повідомлялось, що Верховний Суд скасував рішення ЦВК про перемогу Вірастюка на довиборах в Раду.

5 травня ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом.

Василь Вірастюк Слуга народа ЦВК заява вибори

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