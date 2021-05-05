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05 травня 2021, 19:05 2

На Тернопільщині масштабна пожежа поблизу тренувальної бази веслувальників

05 травня 2021, 19:05 2
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Горить близько 4 гектарів очеретів
Горить близько 4 гектарів очеретів
Фото: скріншот з оперативного відео ДСНС
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Неподалік водної арени «Тернопіль» виникла пожежа, яку вже понад дві години гасять рятувальники.

Про це передає RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління ДСНС в Тернопільській області.

Відомо, що о 15.20 год. рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі в с. Біла, де поблизу водної арени "Тернопіль" горить очерет та суха трава. На місце події направлено чергові караули 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління.

За попередньою інформацією, площа пожежі 4 Га. О 17.13 пожежу локалізували. Гасіння пожежі триває, - повідомляють рятувальники.

Довідка. Водна арена "Тернопіль" - тренувальна база тернопільських веслувальників. Веслувальний канал у Тернополі розташований біля мікрорайону "Пронятин" у західній частині Тернопільського ставу в місці впадіння річки Серету. Розміри — 1440 метрів довжини і 120 метрів ширини.

Як повідомлялося, сьогодні на Одещині вщент згорів пасажирський автобус. Причина спалаху поки не встановлена.

пожежа рятувальники ДСНС Тернопільська область

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