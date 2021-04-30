Поліція викрила угруповання, яке продавало наркотики у Харківській та Полтавській областях

Слідчі встановлюють канал надходження наркотичних речовин

Слідчі встановлюють канал надходження наркотичних речовин

Фото: Нацполіція

У Харкові правоохоронці затримали членів організованого угруповання, яке збувало через інтернет-магазин наркотики. За даними слідства, вони щотижня продавали понад 350 “закладок”, орієнтовний обіг коштів складав близько 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області, передає RegioNews.

В ході розслідування поліцейські встановили, що організували незаконний бізнес 24-річна дівчина та 31-річний чоловік. Вони розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини на території Харкова, Мерефи Харківської області та Полтави.

Також поліцейські встановили, що до протиправної діяльності причетна 49-річна мешканка міста Мерефа, яка надала фігурантам власну банківську картку для виводу коштів”, - йдеться в повідомленні.

29 квітня правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів, під час яких виявили згортки з психотропною речовиною PVP, пристрої для вживання наркотичних засобі, банківські картки та чорнові записи. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчі встановлюють канал надходження наркотичних речовин, споживачів, мешканця міста Києва, у якого дівчина купувала наркотики, та інших учасників злочинної діяльності. Робота інтернет-крамниці повністю блокована”, - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, у Києві викрили підпільні обмінники зі щомісячним обігом у мільйон доларів.