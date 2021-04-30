08:59  30 квітня
В Україні ще понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
14:59  30 квітня
У Франківську на ринку спалахнула пожежа - ДСНС
18:02  30 квітня
На Донбасі за добу три обстріли, обійшлось без втрат - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2021, 18:19 4

У Києві викрили підпільні обмінники зі щомісячним обігом у мільйон доларів

30 квітня 2021, 18:19 4
Читайте также на русском языке
Клієнтами ділків були тіньові комерсанти, зокрема зі сфери грального бізнесу та шахрайських колцентрів
Клієнтами ділків були тіньові комерсанти, зокрема зі сфери грального бізнесу та шахрайських колцентрів
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували у Києві роботу мережі підпільних обмінників. Ділки щомісяця незаконно конвертували через заборонені електронні валюти понад 1 мільйон доларів.

Про це йдеться на сайті СБУ, передає RegioNews.

У ході досудового слідства встановлено, що так звані пункти обміну електронних валют протягом тривалого терміну використовувалися зловмисниками для операцій з криптовалютами і електронними грошима. Банківські картки були оформлені на підставних осіб, а гаманці заборонених електронних валют – на громадян РФ, паспортні дані яких було придбано в "DarkNet". Клієнтами ділків були тіньові комерсанти, зокрема зі сфери грального бізнесу та шахрайських колцентрів.

За даними СБУ, електронні кошти використовувались спецслужбами низки країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України та фінансування замовних псевдопротестних акцій.

Під час проведення обшуків за адресами адміністрування підпільних пунктів обміну у Солом’янському, Голосіївському та Деснянському районах столиці правоохоронці вилучили: комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, з яких здійснювалась підтримка клієнтів, а також незаконні обмінні операції із забороненими російськими електронними валютами; велику кількість готівки на понад 3 млн у гривневому еквіваленті, - йдеться в повідомленні.

Наразі одному з організаторів вказаної протиправної схеми слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як повідомлялося, в Одесі викрили масштабний конвертцентр: через "скрутки" ПДВ держбюджет втратив сотні мільйонів. "Обслуговувались" у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств.

СБУ кіберзахист валюта шахраї гральний бізнес

СБУ виявила нову масштабну схему фальсифікації COVID-тестів
30 квітня 2021, 17:21
Шахраї "продавали” посаду керівника поліції Київщини за $220 тис - ДБР
30 квітня 2021, 11:59
Поширювали антиконституційні заклики: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів
30 квітня 2021, 11:41
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Дмитро Маринін про свою участь у виборах мера Харкова, адмінпротокол на Терехова і ЗАТ "Міськрада"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram