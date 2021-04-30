У Хмельницькій області затримали педофіла
Чоловік розбещував першокласницю
Чоловік розбещував першокласницю
На Хмельниччині затримали чоловіка, який розбещував першокласницю.
Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції області.
До правоохоронців звернувся батько дитини й повідомив, що чоловік у під’їзді будинку, де проживає родина, вчиняв розпусні дії щодо його 7-річної доньки. Зловмисником виявився 35-річний мешканець Славути.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбещення неповнолітніх". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, нещодавно на Сумщині затримали педофіла, який виявляв нездоровий інтерес до дівчат-школярок.
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