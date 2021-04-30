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30 квітня 2021, 16:58 125

У Хмельницькій області затримали педофіла

30 квітня 2021, 16:58 125
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Чоловік розбещував першокласницю
Чоловік розбещував першокласницю
Фото з відкритих джерел
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На Хмельниччині затримали чоловіка, який розбещував першокласницю.

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції області.

До правоохоронців звернувся батько дитини й повідомив, що чоловік у під’їзді будинку, де проживає родина, вчиняв розпусні дії щодо його 7-річної доньки. Зловмисником виявився 35-річний мешканець Славути.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбещення неповнолітніх". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно на Сумщині затримали педофіла, який виявляв нездоровий інтерес до дівчат-школярок.

Україна кримінал поліція Хмельницька область правоохоронці

 
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