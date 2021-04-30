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30 апреля 2021, 18:31 7

Полиция разоблачила группировку, которая продавала наркотики в Харьковской и Полтавской областях

30 апреля 2021, 18:31 7
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Следователи устанавливают канал поступления наркотических веществ
Следователи устанавливают канал поступления наркотических веществ
Фото: Нацполиция
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В Харькове правоохранители задержали членов организованной группировки, которая сбывала через интернет-магазин наркотики. По данным следствия, они еженедельно продавали более 350 "закладок", ориентировочный оборот средств составлял около 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области, передает RegioNews.

В ходе расследования полицейские установили, что организовали незаконный бизнес 24-летняя девушка и 31-летний мужчина. Они распространяли наркотические средства и психотропные вещества на территории Харькова, Мерефы Харьковской области и Полтавы.

Также полицейские установили, что к противоправной деятельности причастна 49-летняя жительница города Мерефа, которая предоставила фигурантам собственную банковскую карточку для вывода средств", - говорится в сообщении.

29 апреля правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов, во время которых обнаружили свертки с психотропным веществом PVP, устройства для употребления наркотических средстве, банковские карты и черновые записи. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователи устанавливают канал поступления наркотических веществ, потребителей, жителя города Киева, у которого девушка покупала наркотики, и других участников преступной деятельности. Работа интернет-магазина полностью блокирована", - добавили в Нацполиции.

Напомним, в Киеве разоблачили подпольные обменники с ежемесячным оборотом в миллион долларов

наркотики уголовное дело полиция задержание Харьков

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