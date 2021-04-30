СБУ виявила нову масштабну схему фальсифікації COVID-тестів

Зловмисники співпрацювали із приватними клініками

Зловмисники співпрацювали із приватними клініками

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, шахраї вступили у змову з персоналом приватних лабораторій для підробки довідок.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. "Послугу" пропонували українським громадянам, які повернулись із-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

СБУ задокументувала масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури.

Вартість "послуг" коливалась в межах 1 тис. грн. Слідчі попередньо встановили декілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках.

Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку "Дій вдома". За цими фактами правоохоронці порушили кримінальну справу, наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Одесі викрили масштабний конвертцентр: через "скрутки" ПДВ держбюджет втратив сотні мільйонів.