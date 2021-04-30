СБУ виявила нову масштабну схему фальсифікації COVID-тестів
Працівники Служби безпеки України виявили нову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів. Зловмисники, співпрацюючи із приватними клініками, вносили інформацію в офіційний державний додаток “Дій вдома".
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, шахраї вступили у змову з персоналом приватних лабораторій для підробки довідок.
Оперативники спецслужби встановили, що організатори розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. "Послугу" пропонували українським громадянам, які повернулись із-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції", - йдеться в повідомленні.
СБУ задокументувала масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури.
Вартість "послуг" коливалась в межах 1 тис. грн. Слідчі попередньо встановили декілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках.
Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку "Дій вдома". За цими фактами правоохоронці порушили кримінальну справу, наразі тривають слідчі дії.
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