У Чернігівській області проведуть навчання резервістів

Базові табори будуть розміщені в п’яти районах області

Базові табори будуть розміщені в п’яти районах області

На території Чернігівської області відбудуться масштабні навчання із територальної оборони, у яких візьмуть участь понад 2 тисячі військовозобов’язаних.

Про це під час брифінгу повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко, передає Regionews.

На збори буде залучено близько двох тисяч військовозобов’язаних оперативного резерву другої черги та резервісти 119-ї окремої бригади територіальної оборони оперативного командування "Північ", - заявила Коваленко.

Вона додала, що проведення навчань заплановане на період з 12 по 26 травня. Базові табори будуть розміщені в усіх п’яти районах області та в місті Чернігові.

Під час зборів резервісти відпрацюють навички з охорони об’єктів інфраструктури та органів влади, а також підтримки громадського порядку. Крім того, перевірять роботу систем зв’язку.

Нагадаємо, 6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони, резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.

Також повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.

Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.