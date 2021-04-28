Невідомі хакери зламали сайти територіальних адміністрацій Київщини

Розміщена хакерами інформація не відповідає дійсності, стверджують в КОДА

Розміщена хакерами інформація не відповідає дійсності, стверджують в КОДА

Фото: з відкритих джерел

У кількох районних та територіальних адміністраціях Київської області невідомі зловмисники зламали вебсайти: вони розмістили на них неправдиву інформацію.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації.

Так, повідомляється, що мова йде про розпорядження голови ОДА, в якому зазначено, що всім установам загальної середньої освіти необхідно подати до Департаменту освіти і науки обласної адміністрації списки школярів 15 років і старше до 30 квітня 2021 р. також йдеться, що слід забезпечити проходження учнями медкомісії до 6 травня.

Офіційно оголошуємо, що розпорядження з таким змістом Василь Володін (голова Київської ОДА - ред.) не підписував, тому інформація не відповідає дійсності", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в СБУ блокували масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на держоргани України.