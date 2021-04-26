З'явилися фото осіб, які стежили за співробітниками "Времени Добкина" біля будинку, де спалили авто
Камери відеоспостереження зафіксували, як група із трьох молодих людей вела стеження за співробітниками харківського друкованого видання "Время Добкина".
Про це у себе в Facebook повідомив політтехнолог Володимир Єгоров і опублікував відповідні фото, передає RegioNews.
За його інформацією, троє молодих людей з'ясовували номер квартири, в якій проживали співробітники видання. Він нагадав, що на вінках, які були залишені біля під'їзду і згорілої машини, були вказані ім'я, прізвище та номер квартири.
Двоє молодих людей (на фото) стояли біля під'їзду і не могли увійти. Зайшли вони в під'їзд разом з моїми колегами. Хлопці проживають на другому поверсі, куди і вирушили відразу по сходах. Непрохані гості (з фото) типу залишилися чекати ліфт, але, коли той приїхав, залишилися на місці. Потім піднялися на другий поверх, вивчити куди ж зайшли мої люди. Потім вивчили і третій поверх. Їх третій "колега" в цей час стояв на вулиці і зайшов в під'їзд з одним з мешканців. В результаті ніхто з цієї трійці нікуди не поїхав і ні в яку квартиру не зайшов, покрутилися, повидивлялися - і пішли", - написав Володимир Єгоров.
Він уточнив, що так як цей будинок - новобудова, то мало хто з сусідів знає один одного в обличчя.
У мене немає сумнівів, що поліція зробить все, щоб їх ідентифікувати. Я не звинувачую їх у підпалі, у мене немає на це підстав, але вони вели спостереження за моїми людьми з метою з'ясування місця їх проживання", - вважає політтехнолог.
Нагадаємо, на початку квітня у Харкові почали випускати друковане видання "Время Добкина". При роздачі першого випуску видання невідомі в центрі міста напали на волонтерів, які роздавали "Время Добкина" і облили їх зеленкою.
У ніч на 20 квітня з інтервалом в 7 хвилин було спалено два автомобілі співробітників видання "Время Добкина", а також провокатори принесли до під'їзду житлового будинку похоронні вінки, а стіну спотворили написом з погрозами.
У виданні "Время Добкина" впевнені, що підпали машин пов'язані з систематичними провокаціями на адресу видання з боку політичних опонентів. А дані злочинні дії розцінюють як загрозу, залякування і перешкоджання виконанню своїх професійних обов'язків.
21 квітня під стінами Харківської міськради співробітники видання провели акцію протесту, а похоронні вінки повернули тимчасовому керівництву Харкова.