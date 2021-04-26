З'явилися фото осіб, які стежили за співробітниками "Времени Добкина" біля будинку, де спалили авто

Троє молодих людей з'ясовували номер квартири, у якій проживали співробітники видання

Троє молодих людей з'ясовували номер квартири, у якій проживали співробітники видання

Про це у себе в Facebook повідомив політтехнолог Володимир Єгоров і опублікував відповідні фото, передає RegioNews.

За його інформацією, троє молодих людей з'ясовували номер квартири, в якій проживали співробітники видання. Він нагадав, що на вінках, які були залишені біля під'їзду і згорілої машини, були вказані ім'я, прізвище та номер квартири.

Двоє молодих людей (на фото) стояли біля під'їзду і не могли увійти. Зайшли вони в під'їзд разом з моїми колегами. Хлопці проживають на другому поверсі, куди і вирушили відразу по сходах. Непрохані гості (з фото) типу залишилися чекати ліфт, але, коли той приїхав, залишилися на місці. Потім піднялися на другий поверх, вивчити куди ж зайшли мої люди. Потім вивчили і третій поверх. Їх третій "колега" в цей час стояв на вулиці і зайшов в під'їзд з одним з мешканців. В результаті ніхто з цієї трійці нікуди не поїхав і ні в яку квартиру не зайшов, покрутилися, повидивлялися - і пішли", - написав Володимир Єгоров.

Він уточнив, що так як цей будинок - новобудова, то мало хто з сусідів знає один одного в обличчя.

У мене немає сумнівів, що поліція зробить все, щоб їх ідентифікувати. Я не звинувачую їх у підпалі, у мене немає на це підстав, але вони вели спостереження за моїми людьми з метою з'ясування місця їх проживання", - вважає політтехнолог.

Нагадаємо, на початку квітня у Харкові почали випускати друковане видання "Время Добкина". При роздачі першого випуску видання невідомі в центрі міста напали на волонтерів, які роздавали "Время Добкина" і облили їх зеленкою.

У ніч на 20 квітня з інтервалом в 7 хвилин було спалено два автомобілі співробітників видання "Время Добкина", а також провокатори принесли до під'їзду житлового будинку похоронні вінки, а стіну спотворили написом з погрозами.

У виданні "Время Добкина" впевнені, що підпали машин пов'язані з систематичними провокаціями на адресу видання з боку політичних опонентів. А дані злочинні дії розцінюють як загрозу, залякування і перешкоджання виконанню своїх професійних обов'язків.

21 квітня під стінами Харківської міськради співробітники видання провели акцію протесту, а похоронні вінки повернули тимчасовому керівництву Харкова.