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26 апреля 2021, 13:21 310

Появились фото следивших за сотрудниками "Времени Добкина" возле дома, где сожгли авто

26 апреля 2021, 13:21 310
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Трое молодых людей выясняли номер квартиры, в которой проживали сотрудники издания
Трое молодых людей выясняли номер квартиры, в которой проживали сотрудники издания
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа из троих молодых людей вела слежку за сотрудниками харьковского печатного издания "Время Добкина".

Об этом у себя в Facebook сообщил политтехнолог Владимир Егоров и опубликовал соответствующие фото, передает RegioNews.

По его информации, трое молодых людей выясняли номер квартиры, в которой проживали сотрудники издания. Он напомнил, что на венках, которые были оставлены возле подъезда и сгоревшей машины, были указаны имя, фамилия и номер квартиры.

Двое молодых людей (на фото) стояли возле подъезда и не могли войти. Зашли они в подъезд вместе с моими коллегами. Ребята проживают на втором этаже, куда и отправились сразу по лестнице. Незваные гости (с фото) типа остались ждать лифт, но, когда тот приехал, остались на месте. Потом поднялись на второй этаж, изучить куда же зашли мои люди. Потом изучили и третий этаж. Их третий "коллега" в это время стоял на улице и зашел в подъезд с одним из жильцов. В итоге никто из этой троицы никуда не поехал и ни в какую квартиру не зашёл, покрутились, повысматривали - и ушли", – написал Владимир Егоров.

Он уточнил, что так как этот дом – новострой, то мало кто из соседей знает друг друга в лицо.

У меня нет сомнений, что полиция сделает все, чтобы их идентифицировать. Я не обвиняю их в поджоге, у меня нет на это оснований, но они вели наблюдение за моими людьми с целью выяснения места их проживания", – считает политтехнолог.

Напомним, в начале апреля в Харькове начали выпускать печатное издание "Время Добкина". При раздаче первого выпуска издания неизвестные в центре города напали на волонтеров, которые раздавали "Время Добкина" и облили их зеленкой.

В ночь на 20 апреля с интервалом в 7 минут были сожжены два автомобиля сотрудников издания "Время Добкина", а также провокаторы принесли к подъезду жилого дома похоронные венки, а стену изуродовали надписью с угрозами.

Во "Времени Добкина" уверены, что поджоги машин связаны с систематическими провокациями в адрес издания со стороны политических оппонентов. А данные преступные действия расценивают как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.

21 апреля под стенами Харьковского горсовета сотрудники издания провели акцию протеста, а похоронные венки вернули временному руководству Харькова.

поджог заявление Харьков Владимир Егоров Время Добкина фото

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