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23 апреля 2021, 10:58 7

Минздрав дал карантинные рекомендации церквям на Пасху

23 апреля 2021, 10:58 7
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Фото: Минздрав
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Министерство здравоохранения не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Впрочем, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.

Как пишет RegioNews, об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В частности, он обратился в религиозные учреждения с такими рекомендациями на Пасху:

  • поощрять "онлайн" богослужения для верующих
  • увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительности
  • зафиксировать входные двери / блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии
  • установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м
  • рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу от семьи.

Также Ляшко обратился к населению Украины, он рекомендует:

  • старикам, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма
  • воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей
  • лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.

Ранее сообщалось, что в Минздраве ужесточения ограничений на Пасху не планируют, но рост заболеваемости после праздников ожидают.

Украина карантин Минздрав Виктор Ляшко Пасха

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