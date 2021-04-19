У МОЗ посилення обмежень на Великдень не планують, але зростання захворюваності після свят очікують

Міністр зазначає, що зараз спостерігається позитивна динаміка

Міністр зазначає, що зараз спостерігається позитивна динаміка

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Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в програмі "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24", передає RegioNews.

З приводу обмежень на Великдень. Я вважаю, що ми повинні дотримуватися тих правил, які у нас встановлені, і вони так само повинні витримуватися на Великдень. Тоді ми не будемо бачити серйозних спалахів ковід-19. Я не анонсував ніяких особливих режимів, я кажу про те, що якщо регіон перебуватиме, наприклад, на червоному рівні, то повинні діяти всі обмеження, які існують в червоному рівні, — сказав він.

Степанов зазначив, що зараз спостерігається позитивна динаміка.

Якщо ми подивимося на ситуацію, яка є зараз, ви бачите, що у нас є позитивна динаміка, що ми росли, як прогнозував МОЗ, до середини квітня, потім ситуація стабілізувалася. Зараз кількість хворих, як показує статистика, пішла вниз. Якщо порівнювати тиждень до тижня, то мінус 14 тис. за минулий тиждень. Це обнадіює, — сказав він.

При цьому міністр зазначив, що після свят очікується нове зростання захворюваності.

У будь-якому випадку ми чекаємо ще після Великодня, через 3-4 тижні, зростання кількості хворих. Я зараз не можу сказати, до якої міри буде це зростання. Треба буде подивитися, як пройдуть свята, там не просто Великдень, а низка свят, з 1 травня по 10 травня, це супроводжується мобільністю населення. З точки зору епідеміології це додасть захворюваності, — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у Кличка закликали релігійні громади не проводити масові богослужіння. Їх просять проводити богослужіння в режимі онлайн.

16 квітня Степанов пообіцяв "особливий режим" на Великдень. В міністерстві наполягають на виконанні карантинних обмежень.