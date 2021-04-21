НАЗК дозволили самостійно затверджувати бюджет

НАЗК має у тритижневий термін після прийняття державного бюджету подавати затверджені документи до Міністерства фінансів

НАЗК має у тритижневий термін після прийняття державного бюджету подавати затверджені документи до Міністерства фінансів

Фото: Сайт КМУ

Як пише RegioNews, відповідне рішення було прийняте 21 квітня на засіданні уряду.

Кабмін постановив, що НАЗК самостійно затверджує кошторис, плани асигнувань, надання кредитів із загального фонду держбюджету, плани спецфонду і штатний розпис та у тритижневий термін після прийняття державного бюджету подає затверджені документи до Міністерства фінансів.

Також Кабмін виключив Національне агентство з питань запобігання корупції з переліку замовників, для яких проведення закупівель через централізовану закупівельну організацію "Професійні закупівлі" є обов'язковим.

Крім того, Кабмін виключив НАЗК з переліку замовників, які зобов'язані проводити тендери та закупівлі за рамковими угодами через ДП "Українські спеціальні системи".

Нагадаємо, раніше у НАЗК пояснили, чому цього року чиновники подали менше декларацій.