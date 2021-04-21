"Укрзалізниця” та районні адміністрації: Кабмін здійснив низку призначень та звільнень
Кабінет Міністрів України під час засідання 21 квітня підтримав низку кадрових призначень та звільнень.
Про це в Telegram повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.
Зокрема, Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків члена правління АТ "Укрзалізниця" на Миколу Іванініва.
На сьогоднішньому засіданні Кабміну в переліку кадрових питань не було проектів рішень стосовно призначень чи звільнень у центральних органах виконавчої влади, чи погоджень на рівні ОДА”, - написав Моканн.
Він розповів, що уряд проголосував за звільнення п'яти голів районних державних адміністрацій та призначення одного голови РДА у Херсонській області.
У зв'язку з реорганізацією РДА в області звільнили:
- Неделька Андрія Миколайовича з посади голови Білозерської РДА;
- Холодаря Євгена Олександровича з посади голови Великолепетиської РДА;
- Ларченка Євгена Анатолійовича з посади голови Верхньорогачицької РДА;
- Перетятька Сергія Григоровича з посади голови Каховської РДА;
- Галицького Володимира Петровича з посади голови Чаплинської РДА.
Також Кабмін призначив Наталію Стаднік головою Каховської
районної державної адміністрації Херсонської області.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: погоджені топ-чиновники у Києві і на Закарпатті.