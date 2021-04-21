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21 квітня 2021, 14:35 201

"Укрзалізниця” та районні адміністрації: Кабмін здійснив низку призначень та звільнень

21 квітня 2021, 14:35 201
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На засіданні не розглядали кадрових питань на рівні обласних адміністрацій 
На засіданні не розглядали кадрових питань на рівні обласних адміністрацій 
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів України під час засідання 21 квітня підтримав низку кадрових призначень та звільнень.

Про це в Telegram повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Зокрема, Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків члена правління АТ "Укрзалізниця" на Миколу Іванініва.

На сьогоднішньому засіданні Кабміну в переліку кадрових питань не було проектів рішень стосовно призначень чи звільнень у центральних органах виконавчої влади, чи погоджень на рівні ОДА”, - написав Моканн.

Він розповів, що уряд проголосував за звільнення п'яти голів районних державних адміністрацій та призначення одного голови РДА у Херсонській області.

У зв'язку з реорганізацією РДА в області звільнили:

  • Неделька Андрія Миколайовича з посади голови Білозерської РДА;
  • Холодаря Євгена Олександровича з посади голови Великолепетиської РДА;
  • Ларченка Євгена Анатолійовича з посади голови Верхньорогачицької РДА;
  • Перетятька Сергія Григоровича з посади голови Каховської РДА;
  • Галицького Володимира Петровича з посади голови Чаплинської РДА.

Також Кабмін призначив Наталію Стаднік головою Каховської
районної державної адміністрації Херсонської області.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: погоджені топ-чиновники у Києві і на Закарпатті.

Кабмін призначення кадри Укрзализныця засідання РДА

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