"Укрзалізниця” та районні адміністрації: Кабмін здійснив низку призначень та звільнень

На засіданні не розглядали кадрових питань на рівні обласних адміністрацій

На засіданні не розглядали кадрових питань на рівні обласних адміністрацій

Фото: із відкритих джерел

Кабінет Міністрів України під час засідання 21 квітня підтримав низку кадрових призначень та звільнень.

Про це в Telegram повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Зокрема, Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків члена правління АТ "Укрзалізниця" на Миколу Іванініва.

На сьогоднішньому засіданні Кабміну в переліку кадрових питань не було проектів рішень стосовно призначень чи звільнень у центральних органах виконавчої влади, чи погоджень на рівні ОДА”, - написав Моканн.

Він розповів, що уряд проголосував за звільнення п'яти голів районних державних адміністрацій та призначення одного голови РДА у Херсонській області.

У зв'язку з реорганізацією РДА в області звільнили:

Неделька Андрія Миколайовича з посади голови Білозерської РДА;

Холодаря Євгена Олександровича з посади голови Великолепетиської РДА;

Ларченка Євгена Анатолійовича з посади голови Верхньорогачицької РДА;

Перетятька Сергія Григоровича з посади голови Каховської РДА;

Галицького Володимира Петровича з посади голови Чаплинської РДА.

Також Кабмін призначив Наталію Стаднік головою Каховської

районної державної адміністрації Херсонської області.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: погоджені топ-чиновники у Києві і на Закарпатті.