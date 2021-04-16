На Донеччині в полі підірвався трактор, водій отримав поранення

Тракторист госпіталізований

Тракторист госпіталізований

Фото Донецької обласної прокуратури

У Донецькій області під час робіт на полі біля села Гнутове трактор марки­­­­­­­­­ “Білорус” наїхав на невстановлений вибуховий пристрій, водій отримав поранення.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області, за фактом — відкрито кримінальне провадження, передає RegioNews.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вчора під вечір 51-річний мешканець села Саханка під час виконання сільськогосподарських робіт на полі біля села Гнутове наїхав трактором марки­­­­­­­­­ "Білорус” на невстановлений вибуховий пристрій.

... Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), — йдеться у повідомленні.

Чоловіка із легкими тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.

Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини вказаної події та особи, причетні до вчинення злочину.

Як повідомлялося раніше, учора на Донбасі від вибуху постраждав підліток. Це сталося під час проведення населенням спалювання листя на подвір’ї.