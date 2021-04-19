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Поранення не сумісні з життям: на Донбасі загинув ще один захисник України
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19 квітня 2021, 08:11 7

Поранення не сумісні з життям: на Донбасі загинув ще один захисник України

19 квітня 2021, 08:11 7
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Окрім того, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення 
Окрім того, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення 
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 18 квітня, було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань РФ. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - повідомляють у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 19 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Нагадаємо, добою раніше зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС Донбас військова техніка бойовики обстріл поранення

 
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